POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Tabakwaren erbeutet.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Paderborner Straße. Ziel der Täter war eine Lottoannahmestelle sowie die Postfiliale im Erdgeschoss des Gebäudes. In den Räumlichkeiten richteten die Einbrecher erheblichen Sachschaden an. Erbeutet haben sie schließlich Tabakwaren im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Möglicherweise haben die Diebe ein Transportfahrzeug für das Diebesgut genutzt. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231-6090.

