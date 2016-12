POL-LIP: Detmold. Blonde Frau als wichtige Zeugin gesucht.

Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17:35 Uhr auf dem Kundenparkplatz des "Real-Marktes" an der Klingenbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Haupteingangs bzw. des Imbiss. Eine blonde Frau hat diesen Verkehrsunfall beobachtet und hat den Fahrzeugführer eines grauen Audi A6 im Markt ausrufen lassen. Diese Frau ist eine wichtige Zeugin zur Aufklärung des Sachverhaltes und wir gebeten, sich unter der Rufnummer 05231-6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell