POL-LIP: Barntrup. Durch den Keller ins Haus.

Lippe (ots) - Zwischen vergangenem Freitag und Dienstagabend gelangten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Haydnstraße. Der oder die Einbrecher gelangten durch ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten und durchsuchten sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen. Was die Diebe mitnahmen, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

