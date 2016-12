POL-LIP: Lemgo. Einbrecher gibt Vorhaben auf.

Lippe (ots) - Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein bislang Unbekannter in ein Haus in der Straße "Stiller Winkel" einzubrechen. Gegen 3:20 Uhr hörte ein Zeuge Geräusche und versuchte diese zu erforschen. Erst später konnten die Geräusche zugeordnet werden. Offensichtlich hatte ein Einbrecher versucht, das Schloss einer Hauseingangstür aufzubohren. Der Täter gelangte nicht in das Einfamilienhaus und der Sachschaden blieb gering. Hinweise zu dem Einbruchsversuch oder verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

