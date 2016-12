POL-LIP: Lügde. Einbrecher im Sonderpostenmarkt.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Sonderpostenmarkt in der Siemensstraße. Der oder die Täter brachen eine Tür auf. Ob den Dieben etwas in die Hände fiel, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235-96930.

