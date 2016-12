POL-LIP: Blomberg. VW überschlägt sich.

Lippe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Ostwestfalenstraße zwischen Lemgo und Blomberg ereignete, verletzte sich eine 62-jährige Frau aus Blomberg leicht. Kurz vor 21 Uhr kam sie mit ihrem VW Passat aus bislang ungeklärter Ursache innerhalb einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich und blieb auf dem Dach, in einer Böschung, liegen. Die 62-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 16.000 Euro.

