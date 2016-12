POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher kommen am Tag.

Lippe (ots) - Am Dienstag stiegen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im "Weißer Weg" ein. Zwischen 12 und 18:30 Uhr brachen der oder die Täter ein Fenster auf. Neben einem geringen Bargeldbetrag fiel den Einbrechern auch Schmuck in die Hände, dessen genauer Wert noch nicht fest steht. Hinweise zu der Tat oder Ihre verdächtigen Beobachtungen melden Sie bitte der Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell