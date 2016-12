POL-LIP: Lage. Mobiltelefon geraubt.

Lippe (ots) - Ein bislang unbekanntes Pärchen hat am Dienstagabend eine 18-jährige Frau aus Lage beraubt. Die junge Frau befand sich gegen 18:15 Uhr am Bahnhof in Lage und wartete auf den Zug, der nach Detmold fährt. Bereits dort fiel ihr das Pärchen auf. Beim Besteigen des Zuges, noch in der Einstiegstür, sprach die unbekannte Frau die 18-Jährige an. Sie bat um ein Taschentuch. Als die 18-Jährige hilfsbereit in ihre Handtasche griff, spürte sie, wie plötzlich an ihren Haaren gezogen wurde. Der Mann und die Frau verschwanden dann aus dem Zug. Während das Opfer Platz nahm, stellte sie fest, dass ihr Handy der Marke Samsung Galaxy nicht mehr in der Handtasche war. Wohin das diebische Pärchen verschwand, konnte die 18-Jährige nicht mehr sehen. Beide Täter sind zirka 20 Jahre alt und von schlanker Statur. Die Frau ist zirka 1,65 Meter groß, Südländerin und hat schulterlange schwarze Haare. Zur Tatzeit trug sie einen roten Wintermantel mit Fellkragen. Der Mann ist 1,75 Meter groß, ebenfalls Südländer, hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarz-graue Regenjacke. Hinweise zu der Tat oder auf die Diebe bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232-95950.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell