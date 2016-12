POL-LIP: Lage. Einbrecher verjagt.

Lippe (ots) - Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Waldenburger Straße hörten am frühen Mittwochmorgen, gegen 1:20 Uhr, Geräusche und sahen nach. Unbekannte hatten versucht in das Haus einzubrechen. Offensichtlich wurden der oder die Einbrecher bei der Tat gestört. Zuvor hatte sie an der Terrassentür gehebelt und so versucht, in das Gebäude zu gelangen. Möglicherweise sind die oder der Täter in der Nähe der Waldenburger Straße aufgefallen. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

