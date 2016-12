POL-LIP: Lage. Twingo aufgebrochen.

Lippe (ots) - Unbekannte knackten am Dienstag, zwischen 18:45 Uhr und 19:10 Uhr, einen auf dem Kundenparkplatz des "Netto-Marktes", an der Friedrich-Ebert-Straße, abgestellten Renault Twingo auf. Aus dem Auto stahlen der oder die Täter ein iPad der Marke Apple im Wert von zirka 700 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232-95950.

