POL-LIP: Lage. Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots) - Einbrecher verschafften sich am Dienstag, zwischen 1 Uhr und 11:30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Bergstraße. Sie gelangten durch ein Fenster, das zur Rhienstraße hin ausgerichtet ist, ins Gebäude. Das Diebesgut ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232-95950.

