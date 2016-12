POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebe auf dem Weihnachtsmarkt.

Lippe (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Glühweinstand des Weihnachtsmarktes in der Lange Straße ein. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Bude ein und stahlen einen kleinen Tresor mit etwas Wechselgeld. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte dem KK Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222-98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell