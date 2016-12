POL-LIP: Lage. Auto aufgeknackt.

Lippe (ots) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag knackten bislang Unbekannte einen in der Meierstraße geparkten Fiat Punto auf. Der oder die Täter schlugen zwischen zirka 14 und 18 Uhr zu. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro. Hinweise zu der Tat bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232-95950.

