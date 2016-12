POL-LIP: Detmold. Fahrzeuge der Stadt beschädigt.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter gingen die Reifen an insgesamt vier städtischen Fahrzeugen an. Zwischen vergangenem Freitag und Montagmorgen begaben sich der oder die Täter auf den Parkplatz des Amtsgebäudes im Rosental. Dieser ist vom Theaterplatz aus zu erreichen. Insgesamt wurden sechs Reifen beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell