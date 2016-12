POL-LIP: Lügde-Rischenau. Aus der Kurve getragen...

Lippe (ots) - ... wurde der 22-jährige Fahrer eines Opel Corsa am Donnerstagabend. Zuvor hatte der junge Mann aus Lügde auf der Straße "Paenbruch", zwischen Lügde und Rischenau, einen vor ihm fahrenden PKW überholt. Beim Wiedereinscheren geriet er ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 22-Jährige verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren werden. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell