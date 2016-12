POL-LIP: Dörentrup-Bega. BMW beschädigt.

Lippe (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Donnerstag, zwischen 14 und 19 Uhr, einen am "Katzhagen" geparkten lilafarbenen BMW der 3´er-Serie beschädigt. Der flüchtige Fahrzeugführer beschädigte dabei die komplette linke Fahrzeugseite des BMW und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an das Verkehrskommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261-9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell