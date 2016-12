POL-LIP: Kalletal. Bargeld erbeutet.

Lippe (ots) - Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu einer Firma im Schürenheider Weg verschafften. In dem kunststoffverarbeitenden Betrieb richteten sie Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro an. Hinweise zu der Tat oder verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261-9330.

