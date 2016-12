POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher weckt Bewohner und flieht.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend, gegen 22:10 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in der Wiesenstraße. Nach dem Aufbrechen eines Fensters der Erdgeschosswohnung begab sich der Täter in das Schlafzimmer, wo er einem Bewohner mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtete. Der Einbrecher verschwand anschließend unerkannt. Beute machte er nicht. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell