POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen beabsichtigt ein 78-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem Audi von der Straße Am Rathaus aus nach links auf die Beetstraße einzubiegen. Dabei übersieht er offenbar den VW einer 38-jährigen Frau, die in Richtung Wasserfuhr unterwegs ist. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich verletzen sich beide Fahrzeugführer leicht. An den Autos entsteht Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Auslaufende Betriebsflüssigkeiten werden von der Feuerwehr ab gestreut.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell