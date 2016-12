POL-LIP: Detmold. Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen kam es in der Schülerstraße, an dem Wendekreis vor der Kirche, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 64-jähriger Mann aus Detmold verletzte. Gegen 11:20 Uhr rangierte ein grauer Mercedes in dem Wendekreis an der Kirche. Beim Rückwärtsfahren fuhr der Fahrzeugführer den 64-jährigen Fußgänger an, der dadurch zu Fall kam. Die beiden Insassen des Mercedes stiegen zunächst aus. Dann fuhren sie jedoch einfach davon, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Fahrer sei männlich. Auf dem Beifahrersitz habe eine Frau gesessen. Das Verkehrskommissariat Detmold sucht nunmehr Zeugen des Unfalls, die sich bitte unter der Rufnummer 05231-6090 melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell