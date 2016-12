POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Fahrer ist alkoholisiert.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es in Hiddesen zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro. Eine 47-jährige Frau aus Detmold beabsichtigte gegen 10:30 Uhr mit ihrem VW von der Theodor-Heuss-Straße aus nach links auf einen angrenzenden Getränkemarkt abzubiegen. Ein 52-jähriger Mann befuhr zu dieser Zeit mit seinem Dacia die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Detmold. Aus dessen Sicht beschreibt die Straße eine langgezogene Linkskurve. Beim Durchfahren der Kurve geriet der 52-Jährige mit zwei Rädern des Dacia auf den angrenzenden Rad-/Gehweg. Im Anschluss daran prallte er gegen die Beifahrerseite des VW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 52-Jährige alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231-6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell