POL-LIP: Bad Salzuflen. Vandalismus im "grünen Klassenzimmer".

Lippe (ots) - In den zurück liegenden Tagen sind unbekannte Täter in einen Lagerraum am Schulzentrum Aspe an der Paul-Schneider-Straße eingestiegen und haben daraus Werkzeuge mitgenommen. Mit diesen Werkzeugen haben sie anschließend im so genannten "grünen Klassenzimmer", einem umzäunten Freigelände direkt am Schulzentrum, erhebliche Sachbeschädigungen begangen. Das Klassenzimmer in der Natur wird mit sehr viel Engagement von Schülerinnen und Schülern betreut. Der oder die Täter sägten einige 5 bis 10 Meter hohe Bäume ab und verunstalteten weitere Pflanzen mit Farbe aus einer Spraydose. Darüber hinaus nahmen sie einige Werkzeuge mit. Der geldwerte Schaden dürfte irgendwo im Bereich von 2.000 Euro liegen. Vor Ort wurden kürzlich zwei Jungen gesehen. Die etwa 12- bis 14-Jährigen verschwanden sofort, als sie entdeckt wurden. Einer ist etwa 145 cm groß und hat etwas längere schwarze Haare. Er trug eine schwarze Hose mit grüner Schrift. Sein Begleiter ist einen knappen Kopf größer und hat blonde stirnlange Haare. Ob beide etwas mit dem Vandalismus zu tun haben, ist nicht bekannt. Es könnten auch Zeugen sein. Hinweise zu ihnen bzw. allgemein im Zusammenhang mit der Tat nimmt das KK Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

