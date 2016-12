POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots) - Unbekannte Einbrecher sind am frühen Mittwochabend in ein Reihenhaus im Elkenbreder Weg eingestiegen. Die Tatzeit dürfte zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr gelegen haben. Der oder die Unbekannten drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und suchten in den Räumen nach Beute. Was alles gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Sicher ist aber, dass eine Geldbörse mit etwas Bargeld und EC-Karten mitgenommen wurde. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch erbittet das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell