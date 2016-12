POL-LIP: Leopoldshöhe. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots) - In den zurück liegenden Tagen wurde in eine der Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Asemissen eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich irgendwann in den letzten vierzehn Tagen Zugang zu den Räumen im Obergeschoss und suchten dort nach Beute. Was gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

