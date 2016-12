POL-LIP: Lemgo. BMW beschädigt.

Lippe (ots) - Auf dem Parkplatz an der Schützentwete ist am Mittwochvormittag ein schwarzer 3er-BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Wagen stand in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr in einem der Stellplätze mit der Front zu den Tennisplätzen und wurde hinten links beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, verschwand der oder die Fahrerin. Hinweise in der Sache bitte unter 05261 / 9330 an das Verkehrskommissariat Lemgo.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell