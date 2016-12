POL-LIP: Lemgo. Räuber erbeutete etwas Bargeld.

Lippe (ots) - Ein maskierter und bewaffneter Räuber hat am Mittwochabend einen Einkaufsmarkt an der Lemgoer Straße im Ortsteil Brake überfallen. Um ziemlich genau 21.50 Uhr betrat der Mann den Markt und forderte von einem Angestellten an der Kasse unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Mit einem kleinen (dreistelligen) Betrag verschwand er so schnell, wie er gekommen war. Der Unbekannte war zur Tatzeit maskiert, indem er eine Mütze und Tuch vor seinem Gesicht trug. Er hatte eine schwarze Jacke an und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Er ist um die 175 cm groß, hat eine normale Statur und braune Augen. Unmittelbar nach der Tat wurde die Polizei informiert, die sofort eine Fahndung eingeleitet hat. Der Täter blieb jedoch unauffindbar. Es ist davon auszugehen, dass sich der Mann vor der Tat unmaskiert vor dem Markt bewegt und dort "seinen Moment" abgewartet hat. Das KK 2 in Detmold bittet daher mögliche Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Raub etwas aufgefallen ist, sich zu melden. Möglicherweise ist der Täter auch bei seiner Flucht gesehen worden. Ob auch ein Fahrzeug eine Rolle gespielt hat, ist zurzeit nicht bekannt. Alle Hinweise bitte unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell