POL-LIP: Schieder - Schwalenberg. PKW streift VW Crafter.

Lippe (ots) - Auf der Detmolder Straße in Schieder berührten sich am Mittwoch zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Einer der beteiligten Fahrer verschwand anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein 26-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem VW Crafter in Richtung Wöbbel unterwegs und befand sich gerade in der scharfen Linkskurve in Höhe der Domäne, als ihm ein PKW zum Teil auf seiner Fahrspur entgegen kam. Der Wagen berührte den Crafter, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand. Es hat sich um einen dunklen PKW gehandelt, dessen Fahrer oder Fahrerin sich in Richtung Schieder entfernte. Das Fahrzeug müsste ebenfalls Beschädigungen davon getragen haben, denn am Unfallort wurden dunkelgrüne Plastik-/Kunststoffteile gefunden. Hinweise im Zusammenhang mit dem Vorfall bittet an das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330.

