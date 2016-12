POL-LIP: Augustdorf. Werkzeuge gestohlen.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Mittwoch drangen Einbrecher in einen verschlossenen Abstellraum des Vereinsheims "Naturschutz Senne und OW" an der Haustenbecker Straße ein. Der oder die Täter richteten dabei Sachschaden von über 500 Euro an und stahlen etliche Geräte in Form von Beilen, Sägen und anderen Werkzeugen, mit denen sie dann verschwanden. Hinweise und Beobachtungen im Fall des Einbruchs nimmt das KK Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

