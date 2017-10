POL-EN: Wetter - Aufmerksamer Zeuge notierte Fahrzeugkennzeichen

Wetter (ots) - Am 09.10.2017, gegen 22.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines Pkw Ford rückwärts von der Varneystraße auf den Stollenweg. Bei diesem Manöver stieß er gegen den hinteren linken Kotflügel eines halbseitig am Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Golf. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Osterfeldstraße fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den Verursacher, ein 43-jähriger Wittener, fest und trafen ihn in seiner Wohnung an.

