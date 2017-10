POL-EN: Ennepetal - Unbekannte dringen in Seniorenheim ein

Ennepetal (ots) - Am 09.10.2017, zwischen 16.00 Uhr und 17.35 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Seniorenheim an der Steinnockenstraße eine Terrassentür auf. Sie betraten den Flurbereich und versuchten gewaltsam in ein Bewohnerzimmer einzudringen. Die Einbrecher scheiterten an der Tür und gelangten so nicht in das Zimmer.

