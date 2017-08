POL-EN: 23-Jähriger bei Auffahrunfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots) - Am 08.08.2017, um16:40 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Gevelsberger mit seinem Mercedes auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Kurz vor der Kreuzung Hundeicker Straße bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 23- jähriger Hagener seinen VW Polo verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Gevelsberger schaffte es nicht mehr zu bremsen und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, wollte sich aber selber in ärztliche Behandlung begeben.

