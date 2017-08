POL-EN: Unbekannte brechen in Reitanlage ein und stehlen Reitsättel

Ennepetal (ots) - In der Nacht vom 07.08.2017 auf den 08.08.2017 brachen unbekannte Täter in die Sattelkammer einer Reitanlage an der Straße Hedt ein. Hier brachen sie durch Aufhebeln die Tür der Kammer auf und öffneten mehrere verschlossene Spinde auf die gleiche Weise. Entwendet wurden acht hochwertige Reitsättel.

