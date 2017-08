POL-EN: Einbrecher füllen sich die Bäuche

Schwelm (ots) - In der Nacht vom 07.08.2017 auf den 08.08.2017 brachen Unbekannte in den Biergarten eines Hotels an der Schulstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in ein Verkaufshäuschens. Hier nahmen sie die vorhandenen Lebensmittel und Getränke und verzehrten diese noch am Tatort. Gestohlen wurde eine Kasse, diese dient jedoch lediglich zum Ausstellen von Rechnungen und beinhaltete kein Geld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell