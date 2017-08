POL-EN: Wer kennt diesen Handydieb?

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - Am 21.06.2017 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Person an der Hengsteyseestraße in Herdecke aus dem PKW eines 64-jährigen Herdeckers dessen Smartphone. Bei dem Telefon handelt es sich um ein schwarzes I Phone. Kurz nachdem der Geschädigte den Diebstahl feststellte, wurde das Titelbild seines genutzten Messengers geändert. Nun liegt ein Beschluss des AG Hagen zur Veröffentlichung von einem Täterfoto vor. Wer kann Angaben zu dieser Person geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02335-91667000 entgegen.

