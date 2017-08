POL-EN: 15-Jähriger beobachtet versuchten Diebstahl seines Kleinkraftrads

Schwelm (ots) - Am 06.08.2017 beobachtete ein 15-jähriger Schwelmer von seinem Fenster aus, wie sich zwei männliche Personen an seinem am Neumarkt geparkten Kleinkraftrad zu schaffen machten. Er rief aus dem Fenster und verscheuchte die Täter, später informierte er die Polizei. Bei dem Kleinkraftrad stellten die Beamten fest, dass dieser versucht wurde kurzzuschließen.

