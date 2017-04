POL-EN: Herdecke - Diebstahl in Schule

Herdecke (ots) - In der Zeit vom 07.02.2017, 21.30 Uhr bis 08.02.2017, 06.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise Zutritt in ein Schulgebäude an der Neue Straße. Sie begaben sich in den Verwaltungsbereich und durchsuchten mehrere Wertfächer und einen Schrank. Nach bisherigen Feststellungen wurde ein Fotoapparat der Marke Canon entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell