POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Wer kann Angaben zu der Identität dieser Person machen?

2 weitere Medieninhalte

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - Eine bisher unbekannte Person setzte sich am 16.11.2016, gegen 15:28 Uhr, in der S-Bahn von Hagen nach Gevelsberg neben ein 10 Jahre altes Mädchen. Er zeigte sich dem Mädchen in schamverletzender Weise und masturbierte neben ihr. Der Täter und das Mädchen befanden sich zur Tatzeit alleine im Zugabteil. Wer kann Angaben zu dieser Person geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02336 91669115.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell