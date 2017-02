POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall auf der Mittelstraße

Sprockhövel (ots) - Am 02.02.2017, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Ennepetaler mit einem Pkw Nissan Micra die Mittelstraße in Richtung Wuppertal. In Höhe der Poststraße machte er einen kurzen Schlenker nach rechts und fuhr anschließend wieder nach links auf die Fahrbahn ein. Ein hinter ihm folgender Pkw Skoda einer 33-jährigen Sprockhövelerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Nissanfahrer schwer und die Skodafahrerin und die Beifahrerin in dem Pkw Nissan leicht verletzt. Alle Geschädigten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell