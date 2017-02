POL-EN: Schwelm - Einbruch in Praxis

Schwelm (ots) - In der Zeit vom 31.01.2017, 19.50 Uhr bis 01.02.2017, 07.10 Uhr drangen unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise in eine Physiotherapiepraxis an der Hauptstraße ein. Im Rezeptionsbereich brachen sie einen Unterschrank und eine Geldkassette auf. Laut Zeugenaussagen saßen zwei männliche Jugendliche zwischen 18.20 Uhr und 19.30 Uhr vor dem Gebäude und rauchten Zigaretten. Ob es sich hierbei um die Täter handelt, steht nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

