POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Jagdhütte

Ennepetal (ots) - In der Zeit vom 12.01.2017 bis 31.01.2017 drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in eine Jagdhütte im Waldgebiet an der Straße Hiöfer ein. Nach bisherigen Feststellungen wurde ein Schlüssel entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell