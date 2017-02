POL-EN: Ennepetal - Diebstahl aus Pkw

Ennepetal (ots) - Am 31.01.2017, gegen 23.15 Uhr, trafen Polizeibeamte auf der Heilenbecker Straße zwei männliche Personen an. Bei der Überprüfung der beiden Ennepetaler im Alter von 18 und 19 Jahren stellten sie fest, dass sie bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Weiterhin fanden sie ein mobiles Navigationsgerät mit Zubehör auf, das sie kurz zuvor aus einem unverschlossenen Pkw VW Passat entwendet hatten. Die Beamten stellten das Gerät mitsamt Zubehör sicher und fertigten jeweils eine Anzeige.

