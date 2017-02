POL-EN: Schwelm - Versuchter Firmeneinbruch

Schwelm (ots) - Am 30.01.2017, gegen 19.05 Uhr, versuchten zwei männliche Personen gewaltsam durch ein Eingangstor in eine Metallwarenfabrik an der Döinghauser Straße einzudringen. Bei ihrem Vorhaben wurden die Täter gestört und liefen in eine unbekannte Richtung davon.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell