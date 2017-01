POL-EN: Hattingen - Transporter erfasst Fußgänger

Hattingen (ots) - Am 30.01.2017, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Sprockhöveler mit einem Pkw Ford Transit die Schulstraße in Richtung Blankenstein. In Höhe der Bushaltestelle Oststraße erfasst er eine Fußgängerin, die vor einem wartenden Linienbus die Fahrbahn überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 15-jährige Hattingerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell