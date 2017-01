POL-EN: Hattingen - Führerschein sichergestellt

Hattingen (ots) - Am 31.01.2017, gegen 01.05 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine alkoholisierte weibliche Person nach einem Gaststättenbesuch an der Straße Zum Ludwigstal / An der Becke in einen Pkw Honda einstieg und davon fuhr. Sie folgte dem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Bereits kurze Zeit später trafen die Beamten die 49-jährige Fahrerin aus Moers an. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell