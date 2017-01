POL-EN: Gevelsberg - Auffahrunfall auf der Rosendahler Straße

Gevelsberg (ots) - Am 30.01.2017, gegen 16.55 Uhr, fuhr eine 24-jährige Wittenerin mit einem Pkw Ford KA auf der Rosendahler Straße in Richtung der Straße In den Weiden in Höhe der Straße Am Kotten auf einen vor ihr fahrenden und verkehrsbedingt wegen eines Rückstaus abbremsenden Pkw Seat einer 39-jährigen Ennepetalerin auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Seatfahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

