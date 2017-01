POL-EN: Zwei Pkw beschädigt

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 27.01.2017, 11.20 Uhr bis 29.01.2017, 14.20 Uhr wurden von unbekannten Tätern in einem Parkhaus an der Große Weilstraße ein schwarzer Pkw Hyundai und auf der Marxstraße ein abgestellter silberner Pkw Daimler Chrysler durch Zerkratzen des Lackes und durch Einschlagen einer Heckscheibe beschädigt.

