POL-EN: Gevelsberg - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Gevelsberg (ots) - Am 28.01.2017, gegen 15.25 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Hagener mit einem Pkw Mercedes die Asker Straße in Richtung Hagener Straße. In Höhe einer Brücke kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw Mazda. Obwohl der Mercedesfahrer anhielt, setzte der Fahrer des Pkw Mazda seine Fahrt bis zur Flurstraße fort und hielt an. Der Geschädigte beobachtete, wie der Mazdafahrer mit seinen Beifahrer die Plätze wechselten und in Richtung Hagener Straße davon fuhren. Er fotografierte das Kennzeichen. Weitere Ermittlungen dauern an

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell