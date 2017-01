POL-EN: Ennepetal - Tätlicher Angriff in Gaststätte

Ennepetal (ots) - Am 29.01.2017, gegen 02.50 Uhr, griff eine männliche Person im Thekenbereich einer Gaststätte an der Voerder Straße einen 67-jährigen Ennepetaler an. Sie beschimpfte den Geschädigten und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Bei dem Angriff stürzte der 67-jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Täterbeschreibung: Etwa 20 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

