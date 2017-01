POL-EN: Wetter- Unfall beim Ausparken, eine leichtverletzte Person

Wetter (ots) - Am 28.01.2017 um 11:55 Uhr beabsichtigt der 18 jährige Schwelmer mit seinem PKW-VW rückwärts aus einer Einfahrt auf die Birkenstraße, in Wetter-Albringhausen zu fahren. Aufgrund eingeschränkter Sicht auf die Fahrbahn, durch eine Hecke neben der Grundstücksausfahrt, kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Audi. Der 48 jährige Wetteraner befährt zum Unfallzeitpunkt die Birkenstraße, aus Fahrtrichtung Ahornstraße kommend. Der 18 jährige Unfallverursacher wird durch den Unfall leicht verletzt und begibt sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

