POL-EN: Schwelm - Raubüberfall auf Spielhalle

Schwelm (ots) - Am 26.01.2017, gegen 22.20 Uhr, betraten zwei maskierte männliche Personen eine Spielhalle an der Untermauerstraße. Einer der beiden Täter bedrohte einen Angestellten mit einem nicht bekannten Gegenstand. Die zweite Person forderte den Angestellten zum Öffnen der Kasse auf. Sie entwendeten das Bargeld und verließen anschließend die Spielhalle und flüchteten in eine nicht bekannte Richtung. Täterbeschreibung:

1. Etwa 150 cm groß, schmale Statur, trug einen schwarzen Pulli, eine schwarze Hose und eine schwarze Mütze mit einer weißen Aufschrift. 2. Etwa 185 cm groß, stämmige Figur, trug eine gelbe Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Mütze und einen braunen Schal.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell